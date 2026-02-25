8.2 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

By admin

N.H., është njëri nga katër instruktorët e një poligoni në Prizren i cili u arrestua nën dyshimin për falsifikim të dokumenteve.

KALLXO.com mëson se i njëjti është zyrtar policor.Arrestimi i policit u bë bashkë me tre instruktorë të tjerë të Poligonit “Dreni” në Prizren.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Siç mëson KALLXO.com roli i policit ishte marrja e ryshfetit për leje të armëve.Sipas njoftimit të Prokurorisë, katër të dyshuarit me inicialet S.B., R.M., H.N. dhe B.G., janë ndaluar për 48 orë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Më konkretisht, ata dyshohen se kanë kryer veprën penale ‘’Falsifikim i dokumentit zyrtar’’ sipas nenit 427 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale ‘’Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve’’, nga neni 391 i KPRK-së. Dyshohet se këto veprime janë kryer në vazhdimësi që ndërlidhen me rastin që është në hetim ndaj zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB)” – thuhet në njoftimin e Prokurorisë./Kallxo.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash
Next article
Kryeprokurori i Prizrenit pret në takim përfaqësuesit e Odës Regjionale të Avokatëve të Prizrenit

Më Shumë

Fokus

Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

Ka marrë epilog procesi gjyqësor në procedurë civile pranë Gjykatës Themelore Prizren– dega në Suharekë, për rastin e 3-vjeçares Xh.G., e cila kishte vdekur...
Lajme

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

Menaxheri i Posta e Kosovës për rajonin e Prizrenit, Liri Ramadani, ka zhvilluar sot një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Spitali i Përgjithshëm "Prim....

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

21 shkurt, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Përballja e rivalëve të vjetër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne