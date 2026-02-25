Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Bordi Ekzekutiv i Komiteti Olimpik i Kosovës ka miratuar listën e bursave “Shpresat Olimpike 2026”, program që synon mbështetjen e sportistëve të rinj premtues në vend.
Nga basketbolli, në mesin e përfituesve janë edhe Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi, të cilët do të jenë pjesë e kësaj skeme mbështetëse për ciklin e ardhshëm olimpik.
“Mbështetja për talentët e rinj është investim i drejtpërdrejtë për të ardhmen e sportit në Kosovë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
