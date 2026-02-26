11.6 C
Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Një sulm fizik ka ndodhur së fundmi në qytetin e Suharekës.

Në raportin e policisë bëhet me dije se i dyshuari nën ndikim të alkoolit ka sulmuar fizikisht një qytetar dhe më pas edhe një zyrtar policor i cili ishte jashtë detyrës zyrtare.

Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.

