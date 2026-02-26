11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

By admin

Punimet për rregullimin e rrugës në fshatin Pataqan i Epërm, në drejtim të Fortesës, janë duke vazhduar me intensitet.

Sipas njoftimit të Komunës së Rahovecit, ndërhyrja e parë po realizohet në segmentin ku, si pasojë e reshjeve të shumta dhe lëvizjeve të tokës, është dëmtuar një pjesë e rrugës.

“Kompania është në terren për sanimin dhe stabilizimin e këtij segmenti, me qëllim garantimin e qarkullimit të sigurt për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

