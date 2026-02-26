Totaj pret kolonelin Federico Mora

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot në një takim njoftues Kolonelin Federico Mora, komandantin e ri të Komandës Rajonale Perëndimore të KFOR-it (RC-W).
Sipas njoftimit, gjatë takimit u theksua përkushtimi për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional, ndërsa kryetari Totaj shprehu mirënjohjen për rolin dhe mbështetjen e vazhdueshme të KFOR-it në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend./PrizrenPress.com/
