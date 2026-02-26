2.6 C
Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Klubi i futbollit Drini i Bardhë ka zyrtarizuar afrimin e futbollistit Feldis Mustafi Pelje, i cili i bashkohet skuadrës për sezonin e ri garues, raporton PrizrenPress.

Mustafi vjen nga zinxhiri i ekipeve të Lirisë, ku është zhvilluar dhe formuar si futbollist, ndërsa së fundmi ishte pjesë e ekipit senior të klubit prizrenas.

“Mustafi vjen nga zinxhiri i ekipeve të FC Liria, ku është zhvilluar dhe formuar si futbollist, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e ekipit senior të klubit. Me përkushtimin, disiplinën dhe potencialin e tij, besojmë se ai do të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën tonë dhe do të kontribuojë në arritjen e objektivave të klubit”, thuhet në njoftimin e Drinit të Bardhë.

Klubi i ka uruar suksese futbollistit në rrugëtimin e ri me fanellën bardhekaltër, duke e mirëpritur zyrtarisht në skuadër./PrizrenPress.com/

