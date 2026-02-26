Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Klubi i futbollit Drini i Bardhë ka zyrtarizuar afrimin e futbollistit Feldis Mustafi Pelje, i cili i bashkohet skuadrës për sezonin e ri garues, raporton PrizrenPress.
Mustafi vjen nga zinxhiri i ekipeve të Lirisë, ku është zhvilluar dhe formuar si futbollist, ndërsa së fundmi ishte pjesë e ekipit senior të klubit prizrenas.
“Mustafi vjen nga zinxhiri i ekipeve të FC Liria, ku është zhvilluar dhe formuar si futbollist, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e ekipit senior të klubit. Me përkushtimin, disiplinën dhe potencialin e tij, besojmë se ai do të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën tonë dhe do të kontribuojë në arritjen e objektivave të klubit”, thuhet në njoftimin e Drinit të Bardhë.
Klubi i ka uruar suksese futbollistit në rrugëtimin e ri me fanellën bardhekaltër, duke e mirëpritur zyrtarisht në skuadër./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren