Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh

By admin

“Stella stellina” është një ninullë e fuqishme bashkëkohore, delikate në formë, por intensive në përmbajtje. Kënga trajton temën e luftës pa e përmendur atë në mënyrë të qartë, duke zgjedhur rrugën e poezisë dhe imazheve evokuese. Një përkëdhelje muzikore që fsheh një grusht në stomak, e aftë të rrëfejë dhimbjen, frikën dhe pafajësinë e thyer përmes fjalëve të thjeshta, por të thella, shkruan “Euronews”.

Lëvdatat e Celentanos nuk kaluan pa u vënë re dhe e nxorën më tej në pah Ermal Metën, i cili tashmë konsiderohet si një nga yjet e këtij edicioni të Festivalit. Mbështetja e një artisti që ka ndikuar breza të tërë nuk është thjesht një kompliment, por një njohje e rëndësishme e vlerës muzikore dhe interpretuese të këngës.

“Bravo Ermal, kënga jote është e bukur dhe e ke kënduar aq mirë sa është pothuajse e pamundur të mos fitosh”, janë fjalët e këngëtarit dhe kompozitorit milanez.

