8.1 C
Prizren
E shtunë, 28 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

By admin

Në orët e mbrëmjes të së premtes, është raportuar për një zjarr të madh në Prizren.

Sipas raportimeve të para, zjarri ka shpërthyer në rrugën “Janina”.

Ende nuk dihet nëse ka të lënduar apo për dëme materiale.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Më Shumë

Lajme

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Landovica e Prizrenit, e ka deponinë rajonale të mbeturinave sipër fshatit. Ndotja e ambientit dhe ujërave që shkakton kjo deponi e legalizuar, vazhdon të...
Sport

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Sot do të nis java e 21-të e Supeligës së Koosovës në futboll. Ndeshja e vetme që luhet sot është ajo mes Malishevës dhe Dukagjinit,...

Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

“Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë”- Munishi flet për rivalitetin dhe fillimin e sezonit me Lirinë

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Totaj pret kolonelin Federico Mora

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne