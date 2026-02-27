8.1 C
Prizren
E shtunë, 28 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

By admin

Në një ndeshje të vlefshme për parakualifikimet e FIBA Eurobasket 2029, Kosova luftoi deri në fund, por pësoi humbje ndaj Sllovakia me shifrat 78:89 (27:18, 15:30, 24:26, 12:15) në Prizren.

Dardanët nisën fuqishëm me 14:2, duke fituar çerekun e parë 27:18, por periudha e dytë ishte vendimtare për mysafirët, të cilët barazuan dhe kaluan në epërsi, duke shkuar në pushim 42:48. Pjesa e dytë ishte e baraspeshuar, por Sllovakia ruajti epërsinë deri në fund.

Te Kosova u dalluan kapiteni Lis Shoshi me 18 pikë e 6 kërcime dhe Divine Myles me 21 pikë, 4 kërcime e 5 asistime. Te mysafirët, Maros Golian regjistroi 18 pikë e 18 kërcime, ndërsa David De Julius kontribuoi me 26 pikë e 8 asistime.

Pas kësaj sfide, Kosova ka një fitore dhe dy humbje, ndërsa Sllovakia ka dy fitore në dy ndeshje. Dardanët do të përballen me Shqipërinë si vendas dhe sërish me Sllovakinë si mysafir gjatë muajit korrik./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë
Next article
Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Më Shumë

Kulture

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Sot, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”, u mbajt një akademi përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së profesorit Hajdar Mallaku, mësimdhënës dhe krijues letrar...
Lajme

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Një burrë është arrestuar mesditën e djeshme në Rahovec, pasi dyshohet se ka kryer veprën penale të fajdesë. Sipas informacioneve të Klankosova.tv, ai është prangosur...

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne