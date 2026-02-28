13.3 C
Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Ka ndërruar jetë infermieri, humanisti dhe veterani i UÇK-së nga fshati Bresanë i Dragashit, Qerim Salihu.

Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, i cili ka shprehur pikëllimin e thellë për ndarjen nga jeta të Salihut.

“Në emrin tim personal dhe në emër të qytetarëve të Komunës së Dragashit, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Salihu, për të afërmit, miqtë dhe të gjithë bashkëfshatarët e Bresanës. Qerim Salihu ishte shembull i përkushtimit dhe humanizmit. Si infermier, ai u shërbeu me devotshmëri qytetarëve tanë. Si veteran i UÇK-së, dha kontribut të çmuar në rrugën tonë për liri, duke dëshmuar guxim, sakrificë dhe atdhedashuri”, thuhet në mesazhin e tij.

Xheladini theksoi se kujtimi për Qerim Salihun do të jetojë përherë në zemrat e qytetarëve të Dragashit.

“Kujtimi për të do të jetojë përherë në zemrat tona. Zoti e shpërbleft me Xhenet!”, tha ai./PrizrenPress.com/

