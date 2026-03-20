Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Fitër Bajramit.

Gjatë kësaj vizite, ai u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj, si dhe bashkëpunëtorë të këtij institucioni.

Totaj përcolli urimet e tij për të gjithë besimtarët e fesë islame, duke u dëshiruar dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet e tyre.

“Me rastin e Fitër Bajramit vizituam sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit, ku u pritëm nga kryetari Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorë të KBI-së. Gjatë kësaj vizite përcollëm urimet te të gjithë besimtarët e fesë islame, duke u dëshiruar dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet e tyre”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

