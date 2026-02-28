Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

Junior 06 ka pësuar humbje me rezultat 65:30 në transfertë ndaj Trepçës, në kuadër të Superligës së Femrave, raporton PrizrenPress.
Vendaset e nisën ndeshjen me intensitet të lartë dhe arritën të krijojnë epërsi që në minutat e parë, duke e kontrolluar plotësisht ritmin e lojës. Me mbrojtje agresive dhe organizim të saktë në sulm, Trepça e thelloi vazhdimisht diferencën, duke mos lënë hapësirë për reagim serioz nga mysafiret.
Junior 06 pati vështirësi në realizim dhe në ndërtimin e aksioneve, ndërsa diferenca në rezultat u rrit nga çereku në çerek./PrizrenPress.com/
