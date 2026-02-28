2.6 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
type here...

Sport

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

By admin

Proton Cable Prizreni ka regjistruar një fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 81:52, në kuadër të javës së 14-të të Ligës së Parë të Meshkujve, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase dominoi që nga çereku i parë, duke krijuar epërsi të konsiderueshme dhe duke kontrolluar ritmin e lojës gjatë gjithë ndeshjes. Mbrojtja e fortë dhe sulmi i organizuar bënë diferencën, ndërsa Kerasani nuk arriti të ngushtonte rezultatin.

Me këtë fitore, Proton Cable Prizreni vazhdon të mbajë kreun e tabelës./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

Më Shumë

Fokus

Prizreni gati për spektaklin madhor sportiv 2026, nis më 5 mars

Prizreni po përgatitet për një vit historik sportiv, me nisjen e aktiviteteve të “Prizreni Qytet Evropian i Sportit 2026”. Ekipi organizativ zhvilloi sot takim...
Lajme

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin

Qytetarët e Prizrenit janë shprehur të shqetësuar lidhur me mungesën e pastrimit të mbeturinave në këtë komunë. Gazetari korrespodent i “Ora Shtatë”, Nuhi Salihu tha...

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Bali Muharremaj mbështet Ludon për fitore në Big Brother VIP Kosova

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne