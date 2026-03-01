6.3 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
Sport

Besa fiton në Prizren

By admin

FC Besa Peja arriti një fitore të rëndësishme 3–0 ndaj FC Prizreni në javën e 22-të të Ligës së Parë të Kosovës.

Me këtë triumf, Besa grumbullon tani 17 pikë, duke ngushtuar diferencën nga 2 Korriku dhe Rilindja 1974, skuadra që ndodhen në zonën e sigurt të mbijetesës.

Ky rezultat i jep Besës shpresë për mbijetesën në Superligë. Ndërsa Prizreni mbetet në vendin e e fundit me 13 pikë./PrizrenPress.com/

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore
Donjeta e ARTË

