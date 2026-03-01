6.3 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
type here...

Sport

Donjeta e ARTË

By admin

Donjeta Sadiku ka shkëlqyer në edicionin e 77-të të turneut ndërkombëtar të boksit “Strangja 2026”, që u mbajt në Sofia, duke fituar medaljen e artë në kategorinë -60 kg.

Në finalen e madhe, Sadiku triumfoi ndaj brazilianes Rebeca De Santos, duke vulosur një paraqitje të jashtëzakonshme me gjithsej katër fitore gjatë turneut. Kjo është medalja e dytë e artë radhazi për boksieren kosovare në këtë garë prestigjioze, pasi kishte triumfuar edhe vitin e kaluar.

Turneu “Strangja” konsiderohet si më i vjetri në Evropë dhe një nga më prestigjiozët në boksin amator, ku marrin pjesë boksierët më të mirë nga mbarë bota./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Besa fiton në Prizren
Next article
Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Një person i kërkuar me urdhër-arrest është arrestuar në një pikë kalimi kufitar dhe më pas është dërguar për vuajtjen e dënimit me burg. Sipas...
Sport

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Klubi i futbollit Drini i Bardhë ka zyrtarizuar afrimin e futbollistit Feldis Mustafi Pelje, i cili i bashkohet skuadrës për sezonin e ri garues,...

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne