Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Sporti ajror i Kosovës ka shënuar një moment historik.
Pilotja e paragllajdit, Lisjeta Thaqi është renditur e para në botë në kategorinë e femrave, duke e vendosur Kosovën në krye të paragllajdit të precizionit në arenën ndërkombëtare.
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren