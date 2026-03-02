Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Këshilli i Drejtorëve i Komunës së Malishevë ka zhvilluar mbledhjen e rregullt, ku në fokus të diskutimeve ishte organizimi i manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, si dhe angazhimet e drejtorive komunale gjatë javës së kaluar.
Mbledhja u drejtua nga kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, ndërsa të pranishëm ishin edhe nënkryetari Vesel Krasniqi dhe drejtorët e drejtorive komunale.
Sipas njoftimit të komunës, kryetari Kastrati theksoi rëndësinë e përmbushjes me përkushtim të detyrave institucionale, duke kërkuar angazhim maksimal në ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
“Puna e përditshme e institucioneve duhet të jetë në funksion të interesit publik dhe në përputhje me politikat e qeverisjes komunale”, citohet të ketë thënë ai.
Në njoftim thuhet se drejtorët raportuan për aktivitetet javore, realizimet konkrete dhe planifikimet për javën në vijim, me synim përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Një pjesë e veçantë e mbledhjes iu kushtua organizimit të manifestimit “Epopeja e UÇK-së”, që mbahet më 5, 6 dhe 7 mars, në përkujtim të qëndresës heroike të Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari, më 5, 6 dhe 7 mars 1998 në Prekaz.
“Ky manifestim nuk është vetëm një datë në kalendar, por një moment reflektimi dhe nderimi për sakrificën që vulosi rrugën e lirisë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Malishevës./PrizrenPress.com/
