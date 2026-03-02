15.4 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
Lajme

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

By admin

Këshilli i Drejtorëve i Komunës së Malishevë ka zhvilluar mbledhjen e rregullt, ku në fokus të diskutimeve ishte organizimi i manifestimit tradicional “Epopeja e UÇK-së”, si dhe angazhimet e drejtorive komunale gjatë javës së kaluar.

Mbledhja u drejtua nga kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, ndërsa të pranishëm ishin edhe nënkryetari Vesel Krasniqi dhe drejtorët e drejtorive komunale.

Sipas njoftimit të komunës, kryetari Kastrati theksoi rëndësinë e përmbushjes me përkushtim të detyrave institucionale, duke kërkuar angazhim maksimal në ofrimin e shërbimeve për qytetarët.

“Puna e përditshme e institucioneve duhet të jetë në funksion të interesit publik dhe në përputhje me politikat e qeverisjes komunale”, citohet të ketë thënë ai.

Në njoftim thuhet se drejtorët raportuan për aktivitetet javore, realizimet konkrete dhe planifikimet për javën në vijim, me synim përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Një pjesë e veçantë e mbledhjes iu kushtua organizimit të manifestimit “Epopeja e UÇK-së”, që mbahet më 5, 6 dhe 7 mars, në përkujtim të qëndresës heroike të Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari, më 5, 6 dhe 7 mars 1998 në Prekaz.

“Ky manifestim nuk është vetëm një datë në kalendar, por një moment reflektimi dhe nderimi për sakrificën që vulosi rrugën e lirisë”, thuhet në njoftimin e Komunës së Malishevës./PrizrenPress.com/

