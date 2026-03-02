15.4 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

By admin

Rahoveci 029 ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistit amerikan Richard Granberry për pjesën e mbetur të sezonit në Superligë.

“Me kënaqësi ju njoftojmë se Richard Granberry i bashkohet skuadrës sonë për pjesën e mbetur të sezonit. Rich vjen me eksperiencë të madhe ndërkombëtare dhe së fundmi ishte pjesë e Ciclista Olímpico”, thuhet në njoftimin e klubit rahovecas.

Granberry pritet t’i shtojë cilësi dhe përvojë repartit ofensiv të Rahovecit në fazën vendimtare të kampionatit./PrizrenPress.com/

