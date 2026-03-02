15.4 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
Në Malishevë nënshkruhet memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

By admin

Në ambientet e Komunës së Malishevë është nënshkruar Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, dhe drejtorit të projektit zbatues, Valentin Hoxha, për realizimin e projektit “Fuqizimi i grave sipërmarrëse në Kosovë”.

Sipas njoftimit të Komunës së Malishevës, “ky memorandum shënon fillimin e bashkëpunimit institucional për mbështetjen dhe avancimin e rolit të grave në fushën e ndërmarrësisë, me fokus në krijimin e mundësive të reja ekonomike, trajnime profesionale, mentorim dhe qasje në financim”.

Projekti do të zbatohet nga Fondacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – Preda Plus Kosovë, me qëllim që, siç thuhet në njoftim, “të fuqizojë ekonomikisht gratë dhe të rrisë pjesëmarrjen e tyre në tregun e punës dhe në zhvillimin lokal”.

Kryetari Kastrati theksoi se Komuna e Malishevës “mbetet e përkushtuar për të mbështetur iniciativat që kontribuojnë në barazi gjinore dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik”, ndërsa drejtori Hoxha vlerësoi bashkëpunimin me institucionet lokale “si kyç për suksesin e projektit”.

Po ashtu, koordinatorja Valentinë Krasniqi – Zogaj theksoi se “ky memorandum pritet të hapë rrugë për iniciativa konkrete që do të ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e pozitës ekonomike të grave në nivel lokal”, njofton Komuna e Malishevës./PrizrenPress.com/

