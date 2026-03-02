15.4 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
Lajme

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

By admin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka emëruar si zëvendësministër të Mbrojtjes, Enis Kervan.

Ai uroi për pozitën Kervan dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Jalen Riley – përforcimi i ri i Bashkimit

Fokus

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Një sulm fizik ka ndodhur së fundmi në qytetin e Suharekës. Në raportin e policisë bëhet me dije se i dyshuari nën ndikim të alkoolit...
Sport

Donjeta e ARTË

Donjeta Sadiku ka shkëlqyer në edicionin e 77-të të turneut ndërkombëtar të boksit “Strangja 2026”, që u mbajt në Sofia, duke fituar medaljen e...

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Totaj pret kolonelin Federico Mora

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

