15 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
type here...

Lajme

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

 

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 20 aksidente me të lënduar dhe 28 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2380 trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 16 persona, prej të cilëve 7 i ka dërguar në mbajtje.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’
Next article
VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një burrë në Prizren, dyshohet për dhunë në familje

  Një burrë është arrestuar në Prizren nën dyshimin për ushtrim të dhunës ndaj familjarëve të tij. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, rasti ka ndodhur më...
Sport

Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

Junior 06 ka pësuar humbje me rezultat 65:30 në transfertë ndaj Trepçës, në kuadër të Superligës së Femrave, raporton PrizrenPress. Vendaset e nisën ndeshjen me...

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne