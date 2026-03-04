11.6 C
Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

Pas një përvoje pune prej njëzetegjashtë (26) vjetësh në gjyqësor, gjyqtari i Gjykatës së Apelit, Hashim Çollaku ka arritur moshën e pensionimit.

Kryetari Totaj ka falënderuar gjyqtarin Çollaku për kontributin e dhënë në sistemin e drejtësisë në vend, duke i uruar shëndet dhe mbarësi në jetë.

Gjyqtari Hashim Çollaku, është bërë pjesë e Gjykatës së Apelit më 1 janar 2013 dhe ka ushtruar funksionin në Departamentin për Krime të Rënda.

Lajmet e Fundit

