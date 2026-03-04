11.6 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë

By admin

Deputeti i PDK-së, Nait Hasani, ka komentuar kandidaturën për president nga VV-ja, që pritet të jetë Andin Hoti.

Hasani ka thënë se nuk është kontaktuar nga Hoti.

Ai tha për Nacionalen se nëse grupi i PDK-së qëndron në sallë, ai ka votë për Andin Hotin. Por, nëse grupi nuk qëndron, nuk rrinë as ai.

“Nuk di kurrgjë. Nëse grupi i PDK-së rrinë në sallë unë e votoj, nëse nuk rrinë ata, nuk rri as unë”, tha Hasani për Nacionalen.

Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku
Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

