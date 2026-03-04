11.6 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
Sport

Përballje interesante sonte në Rahovec

admin

Ndeshje shumë e rëndësishme në kuadër të xhiros së radhës në Superligë sonte zhvillohet ndërmjet Rahovecit 029 dhe Borës.

Takimi do të luhet në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec me fillim nga ora 19:30.

“Vreshtarët” aktualisht renditen në pozitën e tetë me shtatë fitore dhe 14 humbje, duke kërkuar pikë të rëndësishme për të përmirësuar pozitën në tabelë dhe për të mbetur në garë për objektivat e sezonit.

Në anën tjetër, prishtinasit janë në vendin e tretë me 11 fitore dhe dhjetë humbje, duke synuar një tjetër sukses për të forcuar pozitën në zonën e epërme të renditjes.

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren
Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president

