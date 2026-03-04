Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar dy përforcime të reja për sezonin aktual, futbollistët Oltion Duhlaku dhe Amsel Jonuzi.
Të dy lojtarët i bashkohen ekipit me qëllim forcimin e radhëve dhe arritjen e objektivave të klubit për vazhdim të sezonit.
Me këtë lëvizje, Drini i Bardhë synon të rrisë konkurrencën brenda skuadrës dhe të vazhdojë me rezultate pozitive në kampionat./PrizrenPress.com/
