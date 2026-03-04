11.6 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
type here...

Sport

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

By admin

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar dy përforcime të reja për sezonin aktual, futbollistët Oltion Duhlaku dhe Amsel Jonuzi.

Të dy lojtarët i bashkohen ekipit me qëllim forcimin e radhëve dhe arritjen e objektivave të klubit për vazhdim të sezonit.

Me këtë lëvizje, Drini i Bardhë synon të rrisë konkurrencën brenda skuadrës dhe të vazhdojë me rezultate pozitive në kampionat./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president
Next article
Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Më Shumë

Lajme

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Fokus

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Një person ka humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti trafiku që kishte ndodhur më 17 shkurt 2026 në Autostradën Autostrada Ibrahim Rugova, në...

Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

“Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë”- Munishi flet për rivalitetin dhe fillimin e sezonit me Lirinë

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Liria e pandalshme nën drejtimin e Ismet Munishit

Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

Totaj pret kolonelin Federico Mora

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Golden Eagle Ylli arrin marrëveshje me lituanezin Donatas Sabeckis

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne