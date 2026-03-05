12.4 C
Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Në përkujtim të Epopeja e UÇK-së, sot u mbajt Mbledhja Solemne e Kuvendit Komunal të Prizrenit, ku u rikujtua se sakrifica e familjes Jashari, me në krye komandantin legjendar Adem Jashari, përbën bazamentin e lirisë dhe shtetformimit të Kosovës.

Qëndresa e pathyeshme e Jasharëve më 5, 6 dhe 7 mars 1998 ishte moment vendimtar në historinë tonë kombëtare. Flijimi i tyre heroik u shndërrua në thirrje për mobilizim, duke frymëzuar shumë vajza e djem që të vazhdonin rrugën e çlirimit, e cila, me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë, solli lirinë pas një periudhe të gjatë shtypjeje.

Familja Jashari dhe lufta çlirimtare e Ushtria Çlirimtare e Kosovës mbeten simbol i qëndresës dhe përgjegjësi për secilin prej nesh që ta përmbushim amanetin e dëshmorëve e martirëve, ta forcojmë shtetin dhe ta ndërtojmë një Kosovo më të drejtë për të gjithë.

Lavdi e përjetshme familjes Jashari dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për liri!

