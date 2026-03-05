Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari

Në përkujtim të Epopeja e UÇK-së, sot u mbajt Mbledhja Solemne e Kuvendit Komunal të Prizrenit, ku u rikujtua se sakrifica e familjes Jashari, me në krye komandantin legjendar Adem Jashari, përbën bazamentin e lirisë dhe shtetformimit të Kosovës.
Qëndresa e pathyeshme e Jasharëve më 5, 6 dhe 7 mars 1998 ishte moment vendimtar në historinë tonë kombëtare. Flijimi i tyre heroik u shndërrua në thirrje për mobilizim, duke frymëzuar shumë vajza e djem që të vazhdonin rrugën e çlirimit, e cila, me mbështetjen e aleatëve ndërkombëtarë, solli lirinë pas një periudhe të gjatë shtypjeje.
Familja Jashari dhe lufta çlirimtare e Ushtria Çlirimtare e Kosovës mbeten simbol i qëndresës dhe përgjegjësi për secilin prej nesh që ta përmbushim amanetin e dëshmorëve e martirëve, ta forcojmë shtetin dhe ta ndërtojmë një Kosovo më të drejtë për të gjithë.
Lavdi e përjetshme familjes Jashari dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për liri!
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren