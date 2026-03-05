12.4 C
Prizren
E enjte, 5 Mars, 2026
Lajme

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

By admin

Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, e ka quajtur “hajgare” përmendjen e emrit të tij si kandidat për President të shtetit.

Kështu tha gazetarja e Klan Kosova gjatë një lidhjeje direkte nga Kazerma “Adem Jashari” në Prishtinë.

“Kjo nuk ka qenë asnjëherë opsion, dhe e quajti hajgare përmendjen e emrit të tij për të marrë pozitën e të parit të shtetit”, tha gazetarja të ketë deklaruar Hoti.

Prizreni mban mbledhje solemne për Epopenë e UÇK-së, nderohet sakrifica e familjes Jashari
OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Lajme

Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se Glauk Konjufca është kandidat i tyre për president. Njoftimi i plotë: Zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, që erdhën si rezultat i...
Fokus

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur punimet për asfaltimin e rrugës “Xhemë Gostivari”, një prej...

Donjeta e ARTË

Superliga në aksion me super ndeshje

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Në Malishevë nënshkruhet memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

