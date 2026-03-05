9.5 C
Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

admin

Ylli ka shënuar një fitore dramatike ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 80-82, në një ndeshje të vendosur në sekondat e fundit.

Ashtu si në përballjen e mëparshme ku humbën ndaj Trepçës, prishtinasit pësuan një tjetër humbje të dhimbshme në gjuajtjen e fundit.

Heroi i mysafirëve ishte Smith, i cili shënoi 8 pikë radhazi në minutën e fundit, duke përmbysur rezultatin dhe duke i dhënë fitoren skuadrës nga Suhareka.

Ylli arriti të rikthehet në lojë falë dominimit në zonën e pikturuar, ku realizoi 48 pikë, ndërsa Sigal Prishtina në pjesën e dytë kishte arritur të kalonte në epërsi duke përfituar nga kërcimet në sulm dhe pikët nga rastet e dyta.

Lojtari më i dalluar i takimit ishte Smith me 21 pikë (83% nga loja), 5 kërcime dhe 3 bllokada, ndërsa Gray kontribuoi me 17 pikë në këtë fitore të rëndësishme të Yllit./PrizrenPress.com/

