9.5 C
Prizren
E diel, 8 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

By admin

Bashkimi është rikthyer te fitoret pasi mposhti Vëllaznimin me rezultat 90–79, në ndeshjen e zhvilluar në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, në kuadër të ProCredit Superligës.

Takimi nisi me ritëm të mirë dhe pjesa e parë ishte mjaft e baraspeshuar, me të dyja skuadrat që luftuan për kontrollin e lojës. Megjithatë, Bashkimi arriti të krijojë epërsi që në fillim dhe ta ruajë atë gjatë gjithë ndeshjes, duke mos e lejuar Vëllaznimin të kalojë në avantazh në asnjë moment.

Në pjesën e dytë, prizrenasit kontrolluan më mirë ritmin e lojës dhe mbajtën diferencën në rezultat. Vëllaznimi tentoi të afrohej në çerekun e fundit, por vendasit reaguan në momentet vendimtare dhe siguruan fitoren para tifozëve të tyre.

Më i dalluari në këtë përballje ishte Lake, i cili realizoi 17 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa Riley pati një debutim shumë të mirë me 20 pikë, 5 kërcime, 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës
Next article
Rriten temperaturat në prag të fundjavës, e premtja me diell

Më Shumë

Fokus

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka emëruar si zëvendësministër të Mbrojtjes, Enis Kervan.Ai uroi për pozitën Kervan dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e...
Sport

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Bora ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në udhëtim, duke e mposhtur Rahovecin 029 me rezultat 77:85, në një ndeshje që e kontrolloi...

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Përballje interesante sonte në Rahovec

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Superliga në aksion me super ndeshje

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne