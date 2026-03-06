11.4 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

By admin

Mbrëmë, Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, organizoi iftarin tradicional me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë aktivitet morën pjesë familjet e dëshmorëve dhe përfaqësues të Bashkësisë Islame në Malishevë.

Gjatë iftarit, kryetari Kastrati shprehu mirënjohjen dhe respektin për sakrificën dhe kontributin e familjeve të dëshmorëve, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe bashkimit që përcjell muaji i Ramazanit.

Fjalë rasti mbajtën edhe Sead Paçarizi, kryetar i BIK në Malishevë, Ilaz Krasniqi, kryetar i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve, dhe Feriz Krasniqi, përfaqësues i OVL UÇK në Malishevë.

Ky iftar tradicional u organizua në frymën e respektit dhe mirënjohjes ndaj familjeve të dëshmorëve dhe rolit të Bashkësisë Islame në komunitet./PrizrenPress.com/

Homazhe në Landovicë për 28-vjetorin e “Epopesë së UÇK-së”
Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

