Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

Kanë nisur punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në fshatin Polluzhë të Rahovecit  i cili do të jetë i pajisur me standarde bashkëkohore.

Sipas njoftimit, tereni do të shërbejë për futboll, basketboll, volejboll dhe hendboll, duke përfshirë rrethojat, ndriçimin dhe elemente të tjera përcjellëse.

“Ky terren do të jetë në dispozicion të nxënësve të ShFMU “Sylejman Vokshi” dhe qytetarëve të fshatit Polluzhë”, thuhet në njoftim./PrizrrnPress.com/

