Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave



Në sallën e Kuvendit të Komunës së Suharekës, sot u mbajt konsultimi publik për Projekt-Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në territorin e komunës.

Sipas njoftimit, në këtë takim morën pjesë përfaqësues komunalë, zyrtarë institucionalë dhe qytetarë të interesuar, të cilët diskutuan për përmbajtjen e projekt-rregullores dhe paraqitën mendimet, vërejtjet dhe propozimet e tyre.

“Qëllimi i këtij konsultimi ishte përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe përmirësimi i projekt-rregullores përmes kontributit të palëve të interesuara, në mënyrë që menaxhimi i mbeturinave në komunë të jetë sa më efikas dhe në përputhje me nevojat e qytetarëve”, theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

