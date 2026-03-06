Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Në sallën e Kuvendit të Komunës së Suharekës, sot u mbajt konsultimi publik për Projekt-Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në territorin e komunës.
Sipas njoftimit, në këtë takim morën pjesë përfaqësues komunalë, zyrtarë institucionalë dhe qytetarë të interesuar, të cilët diskutuan për përmbajtjen e projekt-rregullores dhe paraqitën mendimet, vërejtjet dhe propozimet e tyre.
“Qëllimi i këtij konsultimi ishte përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe përmirësimi i projekt-rregullores përmes kontributit të palëve të interesuara, në mënyrë që menaxhimi i mbeturinave në komunë të jetë sa më efikas dhe në përputhje me nevojat e qytetarëve”, theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/