Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka reaguar publikisht pasi punëtorët e inspektoratit të saj janë përballur me kërcënime dhe ofendime nga një konsumator gjatë kryerjes së detyrave në terren.
Në reagimin e bërë publik, kompania bën të ditur se incidenti ka ndodhur gjatë kontrollit të zakonshëm në terren, derisa punëtorët po ushtronin detyrat e tyre në funksion të mbrojtjes së ujit të pijes dhe shërbimit ndaj qytetarëve.
” Rastet e tilla nuk janë të izoluara dhe punëtorët e kompanisë janë përballur edhe më herët me sjellje të ngjashme të papranueshme nga konsumatorë të papërgjegjshëm”, thuhet në reagim.
“Mbrojtja e këtij resursi jetik është përgjegjësi e përbashkët dhe do të vazhdojmë të veprojmë në përputhje me ligjin për të garantuar furnizim të drejtë dhe të sigurt për të gjithë konsumatorët”, thuhet në reagim.
Në fund, kompania u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të tregojnë respekt ndaj punëtorëve gjatë ushtrimit të detyrës së tyre në terren.
