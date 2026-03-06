Mbi 2 mijë m² hapësira të transformuara në Spitalin e Prizrenit brenda 5 muajve

Në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren janë transformuar mbi 2,000 metra katrorë hapësira gjatë pesë muajve të fundit, si pjesë e përmirësimit të kushteve për pacientët dhe stafin shëndetësor.
Drejtori i spitalit, Osman Hajdari, bëri të ditur se bëhet fjalë për një punë intensive dhe të përkushtuar që synon përmirësimin e trajtimit për pacientët dhe krijimin e kushteve më të mira të punës për profesionistët shëndetësorë.
“5 muaj punë – mbi 2,000 m² hapësira të transformuara në Spitalin e Përgjithshëm ‘Prim. Dr. Daut Mustafa’ – Prizren. Një punë intensive dhe e përkushtuar për të përmirësuar kushtet e trajtimit për pacientët dhe kushtet e punës për profesionistët tanë shëndetësorë. Investimet në shëndetësi janë investime në jetën e qytetarëve tanë. Ky është vetëm fillimi i një transformimi më të madh për spitalin tonë. Ndryshimi ndërtohet me punë”, ka njoftuar Hajdari.
Sipas tij, këto investime janë pjesë e përpjekjeve për modernizimin dhe avancimin e shërbimeve shëndetësore në këtë institucion./PrizrenPress.com/