9.7 C
Prizren
E shtunë, 28 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Kosovë–Turqi në ekran të madh në Shatërvan

By admin

Prizreni do të marrë atmosferë festive të martën më 31 mars, kur në “Shatërvan” do të organizohet shikimi publik i ndeshjes mes Kosovës dhe Turqisë.

Me iniciativë të Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, do të vendoset një ekran i madh në shesh, për t’u mundësuar qytetarëve ta ndjekin së bashku këtë sfidë vendimtare për kualifikim në FIFA World Cup 2026, raporton PrizrenPress.

Drejtoresha Ajlin Shishko ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes për Kombëtaren në këtë moment historik.

“Le ta mbushim sheshin me zë, me emocion dhe me dashuri për fanellën tonë! Le të bëhemi një zë i vetëm për djemtë tanë që luftojnë në fushë për krenarinë e gjithë Kosovës! Ky është momenti ynë. Kjo është nata jonë. Bashkë për fitore!”, thuhet në mesazhin e saj./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne