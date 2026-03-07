14.5 C
Prizren
E shtunë, 7 Mars, 2026
type here...

Sport

Drini i Bardhë përballet sot me Flamurtarin në Prishtinë

By admin

Drini i Bardhë zhvillon sot ndeshjen e radhës në Ligën e Dytë të Kosovës, ku përballet në transfertë me Flamurtari.

Takimi do të luhet në stadiumin “Xhemail Ibishi”, me fillim nga ora 13:00.

Drini i Bardhë synon rezultat pozitiv në këtë përballje të rëndësishme të kampionatit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës
Next article
60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Lajme

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut është shoqëruar në polici në pikën kufitare të Vërmicës, pasi në kamionin e tij u gjetën tre shtetas...
Fokus

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një arsimtar në Mamushë, pasi dyshohet se ka keqtrajtuar në nxënës. Rasti ka ndodhur të...

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Pensionohet gjyqtari Hashim Çollaku

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Besa fiton në Prizren

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Përballje interesante sonte në Rahovec

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne