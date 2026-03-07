11.8 C
Prizren
E shtunë, 7 Mars, 2026
type here...

Sport

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

By admin

Xhudistja kosovare Laura Fazliu ka fituar medaljen e argjendtë në turneun ndërkombëtar Grand Prix Upper Austria 2026, duke vazhduar sukseset e xhudos kosovare në arenën ndërkombëtare.

Fazliu ishte e lirë në xhiron e parë, ndërsa në raundin e dytë mposhti me Ippon garuesen Leila Mazouzi nga Slovenia. Në çerekfinale ajo triumfoi me Waza-ari ndaj Nina Cvjetko nga Croatia.

Në gjysmëfinale, Fazliu dominoi ndaj gjermanes Sara-Joy Bauer nga Germany, duke e mposhtur me Ippon dhe duke siguruar finalen.

Në finalen e madhe, xhudistja kosovare u përball me kampionen olimpike Rafaela Silva nga Brazil. Pas një përballjeje të fortë, Fazliu u mposht me Yuko, duke u renditur në vendin e dytë dhe duke fituar medaljen e argjendtë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kastrati: Të futet në kurikulat mësimore lufta e UÇK-së
Next article
Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Më Shumë

Fokus

Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

Nysret Bytyçi, kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Prizren, është liruar nga paraburgimi me vendim të Gjykatës Supreme. Shkalla e tretë dhe e fundit e...
Lajme

Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut është shoqëruar në polici në pikën kufitare të Vërmicës, pasi në kamionin e tij u gjetën tre shtetas...

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Kontrolle të shtuara ndaj transportuesve në Prizren, gjoba deri në 600 euro

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Bora fiton në Rahovec, vazhdon serinë pozitive në 2026

Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Mbi 2 mijë m² hapësira të transformuara në Spitalin e Prizrenit brenda 5 muajve

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne