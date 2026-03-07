Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Drini i Bardhë ka marrë një pikë në transfertë, pasi barazoi 2:2 me Flamurtarin në ndeshjen e zhvilluar në Prishtinë, në kuadër të garave të Ligës së Dytë të Kosovës
Takimi i luajtur në stadiumin “Xhemail Ibishi” ishte mjaft i luftuar, me të dyja ekipet që arritën të shënojnë nga dy gola dhe në fund u detyruan të kënaqen me nga një pikë./PrizrenPress.com/
