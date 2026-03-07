9.7 C
Prizren
E diel, 8 Mars, 2026
FokusSport

Prizrenaset të pandalshme – Bashkimi mposht bindshëm Penzën

By admin

Skuadra e femrave e Bashkimi ka vazhduar me paraqitje të mira, duke shënuar fitore bindëse ndaj Penzës me rezultat 68:91, raporton PrizrenPress.

Ndeshja nisi e baraspeshuar në periodën e parë, me të dyja skuadrat që kërkonin të impononin ritmin e lojës. Megjithatë, prizrenaset gradualisht morën kontrollin e takimit falë organizimit të mirë në sulm dhe mbrojtjes së disiplinuar.

Me kalimin e minutave, Bashkimi arriti të krijojë epërsi të konsiderueshme në rezultat, duke mos e vënë në dyshim fitoren deri në fund të ndeshjes./PrizrenPress.com/

