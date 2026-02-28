5.2 C
Prizren
E shtunë, 28 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Liria e pandalshme nën drejtimin e Ismet Munishit

By admin

Liria e Prizrenit po kalon një moment të artë në Ligën e Parë të Kosovës, duke regjistruar tri fitore radhazi nën drejtimin e trajnerit Ismet Munishi.

Liria ka shënuar fitore të rëndësishme në udhëtim, duke mposhtur KEK-un me rezultat minimal 0:1, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, me të dyja skuadrat që treguan kujdes në fazën mbrojtëse dhe krijuan pak raste konkrete. Në vazhdim, momenti vendimtar erdhi nga Dijar Nikqi, i cili realizoi golin e vetëm të takimit, duke i siguruar tri pikë të vlefshme bardhezinjve.

Kjo është fitorja e tretë radhazi në kampionat për Lirinë nën drejtimin e Munishit. Që prej marrjes së drejtimit të skuadrës, ai ka regjistruar tri fitore në tri ndeshje: ndaj Tefik Çangës (0:1), ndaj Vjosës (3:0) dhe tani kundër KEK-ut (0:1).

Me këtë sukses, Liria ngjitet në vendin e katërt të tabelës me 45 pikë, duke forcuar pozitat në garën për inkuadrim në Superligë, ndërsa KEK-u mbetet në vendin e 15-të me 18 pikë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar
Next article
Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Më Shumë

Lajme

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 2598 gjoba trafiku. Gjatë kësaj kohe, policia ka njoftuar se janë arrestuar...

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne