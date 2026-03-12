15.1 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
type here...

Sport

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

By admin

Derisa zhvillohej ndeshja drejtori sportiv i Ballkanit Nderim Nexhipi fyu dhe ofendoi gjyqtarin kryesor të ndeshjes. Njëjtë, mangu nuk mbeti as ndihmës trajneri i suharekasve, Goran Karoglan.

Ballkani u mposht nga Llapi 2-0 në këtë ndeshje, ndërsa lidere u bë Drita që tashmë ka tri pikë më shumë se ata dhe kryeson renditjen pas XXIII xhirosh në Superligë.

E Komisioni i Garave të FFK-së, shkroi kështu për dyshen në fjalë.

“Ndaj: Drejtorit sportiv të FC “Ballkani“ , Nderim Nexhipi. Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor të ndeshjes Llapi-Ballkani.

Ndaj: Nd/trajnerit Goran Karogllan. Motivi: Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor tëndeshjes Llapi-Ballkani.”

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë
Next article
Latifi takon Ademin, diskutohet për standardizimin e fushave të futbollit

Më Shumë

Lajme

Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë

Policia e Kosovës ka njoftuar se katër zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime të lehta trupore gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në fshatin Samadraxhë të...
Sport

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

Kanë nisur punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në fshatin Polluzhë të Rahovecit  i cili do të jetë i pajisur me standarde bashkëkohore. Sipas...

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Arrestohet në Prizren një i kërkuar për vrasje, kishte qenë në arrati prej vitesh

Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Ish-zëvendësministri Hoxha: Kosova është në krah të SHBA-së, s’ka vend për panik se mund të ketë sulme

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Latifi takon Ademin, diskutohet për standardizimin e fushave të futbollit

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Haxhi Avdyli jep dorëheqje nga GUXO, kundërshton sulmet ndaj Osmanit

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Ylli fiton duelin verdhezi ndaj Pejës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne