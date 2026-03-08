11.3 C
Prizren
E diel, 8 Mars, 2026
type here...

LajmeSiguri

Verifikohet respektimi i afatit tremujor për veturat me targa të huaja

By admin

Zbatimi i ploti i rregullave për qarkullim të automjeteve me targa të huaja, si pas ligjit në fuqi, kufizon qëndrimin e Kosovës vetëm tre muaj.

Shtetasit e huaj në Kosovë kanë të drejtë të vozitin vetëm tre muaj me targa të huaja në bazë të legislacionit në fuqi. Zyrtarët të doganës bashkë me policinë e Kosovës kanë dalë në teren dhe po verifikojnë veturat a janë duke respektuar këtë ligj.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Por verifikimet nuk ndalen vetëm te kohëgjatja e qëndrimit. Zyrtarët po kontrollojnë nëse pronari apo vozitësi i automjetit me targa të huaja është shtetas i Kosovës dhe nëse posedon leje qëndrimi në ndonjë shtet tjetër. Në fokus janë edhe veturat që qarkullojnë pa targa.

“Ne bashkë me disa ekipe anti-kontrabandë të doganës e Kosovës dhe me policinë e Kosovës, kemi vendosur disa pika kontrolli në qytetin e Prishtinës për të realizuar kontroll lidhur me qarkullimin e automjeteve me targa të huaja. Si për ato që e te kalojnë tre mujorin e qëndrimit në Kosovë, Si për ato që vozitën nga shtetasit e Kosovës pa autorizim apo pa leje qëndrim të vendëve të tjera”, tha për RTK, Artjan Gjonbalaj, udhëheqës i Njësitit Antikontrabandë.

Vetëm në një pikë kontrolli, brenda pak minutash, zyrtarët doganor sekuestrojnë tri vetura që po qarkullojnë jashtë.

“Si e keni parë, brenda disa minutash në tri pikat e kontrollit i sekuestruam tri vetura. I kemi sjellë këtu në terminalin doganor në Prishtinë dhe aksioni vazhdon edhe tutje. Do të vazhdoj edhe me ditët në vijim”, tha ai.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Një vetura i konfiskua edhe një qytetari të Kosovës i cili po voziste automjetin me targa të Shqipërisë në kundërshtim me ligjin në fuqi.

“Shtetasi i Kosovës vozit automjetin i regjistruar në Shqipëri, njëkohësisht pyet edhe bashkë biznes në Kosovë”, tha ai.

Gjatë këtij aksioni, zyrtarët doganor u a shpjeguan shoferëve edhe dispozitat ligjore të cilat përcaktojnë se një veturë me targa të huaja mund të qëndroj në Kosovë vetëm tre muaj./rtk/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizrenaset të pandalshme – Bashkimi mposht bindshëm Penzën
Next article
Ish-zëvendësministri Hoxha: Kosova është në krah të SHBA-së, s’ka vend për panik se mund të ketë sulme

Më Shumë

Fokus

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur punimet për asfaltimin e rrugës “Xhemë Gostivari”, një prej...
Lajme

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Në pikën kufitare Vërmicë, zyrtarët e doganorë kanë parandaluar një rast të tentimit për futjen e mallrave të padeklaruara në territorin e Republikës së...

Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Reshje të dendura bore në Prevallë, raportohen vështirësi në qarkullim

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Drini i Bardhë përballet sot me Flamurtarin në Prishtinë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne