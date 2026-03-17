Kulture

Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

By admin

Ylli botëror i muzikës, Bryan Adams, do të performojë për herë të parë në Kosovë në kuadër të turneut të tij evropian.

Sipas datave zyrtare të publikuara, koncerti në Prishtinë do të mbahet më 27 qershor 2026, në Sallën 1 Tetori, një nga hapësirat kryesore për ngjarje muzikore në vend.

Ky koncert pritet të jetë një nga ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit në Kosovë, duke marrë parasysh popullaritetin e madh të artistit kanadez, i njohur për hitet si “Summer of ’69”, “Heaven” dhe “(Everything I Do) I Do It for You”.

Organizatorët kanë bërë të ditur se së shpejti do të dalin në shitje edhe biletat për këtë koncert.

Turneu i Bryan Adams përfshin disa qytete evropiane.

