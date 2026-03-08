14.9 C
Derbi sonte në Suharekë

Sonte zhvillohet derbi i xhiros 23 në Superligën e Kosovës.

Golden Eagle Ylli e pret Go+ Pejën në palestrën sportive ”13 Qershori” të Suharekë.

Në duelet direkte sivjet, bilanci mes dy ekipeve është 2-1 në favorin e pejanëve. Derisa në tabelë Peja ka 10 fitore e 12 humbje e Ylli ka 9 fitore e 13 humbje.

Ndeshja nis nga ora 19:30./PrizrenPress.com/

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit
Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Në pikën kufitare Vërmicë, zyrtarët e doganorë kanë parandaluar një rast të tentimit për futjen e mallrave të padeklaruara në territorin e Republikës së...

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

Bashkimi rikthehet te fitoret, triumfon në Prizren ndaj Vëllaznimit

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Nis asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Gjimnazistët e “Hamdi Berisha” në garë me katër projekte në nivel vendi

Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

