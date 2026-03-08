Derbi sonte në Suharekë

Sonte zhvillohet derbi i xhiros 23 në Superligën e Kosovës.
Golden Eagle Ylli e pret Go+ Pejën në palestrën sportive ”13 Qershori” të Suharekë.
Në duelet direkte sivjet, bilanci mes dy ekipeve është 2-1 në favorin e pejanëve. Derisa në tabelë Peja ka 10 fitore e 12 humbje e Ylli ka 9 fitore e 13 humbje.
Ndeshja nis nga ora 19:30./PrizrenPress.com/
