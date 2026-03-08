Vushtrria fiton derbin e madh ndaj Lirisë në Prizren

Në një ndeshje që mbajti stadiumin “Përparim Thaçi” në tension të vazhdueshëm, Vushtrria arriti të fitojë derbin ndaj Lirisë me rezultatin 1-0.
Golin e vetëm dhe vendimtar e shënoi Urim Statovci pas 61 minutash lojë, duke i dhënë mysafirëve avantazhin dhe duke konfirmuar epërsinë e tyre në krye të tabelës së Ligës së Parë, raporton PrizrenPress.
Ndeshja u karakterizua nga loja dominuese e Lirisë, e cila krijoi disa raste të mira, por nuk arriti të konkretizonte, ndërsa Vushtrria shfrytëzoi rastin e saj kryesor për të vendosur rezultatin. Një moment dramatik ishte edhe goli i anuluar i Lirisë nga VAR, që shtoi tensionin dhe emocionet në terren.
Atmosfera në tribuna ishte e jashtëzakonshme, me tifozë nga të dy skuadrat që mbështetën ekipet e tyre me pasion të madh. Me këtë fitore, Vushtrria merr kryesimin në tabelë me 50 pikë në vendin e parë, ndërsa Liria mbetet përkohësisht në vendin e katërt me 45 pikë./PrizrenPress.com/
