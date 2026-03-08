8.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
Ylli fiton duelin verdhezi ndaj Pejës

admin

Skuadra e Golden Eagle Yllit ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj GO+ Pejës me rezultat 81:62, në kuadër të ProCredit Superligës.

Ndeshja ishte e baraspeshuar në fillim, por therandasit krijuan epërsinë vendimtare në periudhën e dytë, ku arritën të shkëputen në rezultat dhe ta kontrollojnë lojën deri në fund.

Me këtë fitore, Ylli merr një sukses shumë të rëndësishëm në garën e Superligës./PrizrenPress.com/

“Anulo golin atje, anulo golin këtu” – sulmuesi i Lirisë, Fetahaj reagon pas humbjes nga Vushtrria
Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

