8.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Goli i anuluar që ndezi polemikën: Liria kundër vendimit të VAR-it në derbin me Vushtrrinë

By admin

Pas përfundimit të derbit të Ligës së Parë mes FC Lirisë dhe KF Vushtrrisë, klubi prizrenas reagoi ndaj vendimit të gjyqtarit Rrezart Hasani dhe përdorimit të VAR-it nga gjyqtari Ilir Mehmeti, i cili anuloi golin e shënuar nga Dijar Nikqi.

“Klubi ynë reagon ndaj anulimit të golit të rregullt të shënuar nga Dijar Nikqi në ndeshjen mes FC Liria dhe KF Vushtrria”, thuhet në reagimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Sipas FC Lirisë, vendimi ishte i padrejtë, pasi nga pamjet duket qartë se lojtari Nikqi nuk kishte kryer faull, përkundrazi kontakti ishte ndaj tij, dhe klubi shton se nëse goli nuk do të pranohej, situata duhej të trajtohej me penallti për ekipin bardhezi.

“Gjyqtari Rrezart Hasani e anuloi golin duke pretenduar për faull, megjithëse nga pamjet shihet qartë se nuk kishte faull nga lojtari ynë, përkundrazi kontakti ishte ndaj tij. Nëse goli nuk do të pranohej, situata duhej të ndëshkohej me penallti për ekipin tonë”, theksohet në njoftim.

Edhe pse VAR-i ishte në funksion, vendimi ka ngjallur dyshime mbi drejtësinë sportive dhe ka dëmtuar besimin në sistemin e drejtësisë në futbollin kosovar.

“Edhe pse ishte në funksion VAR-i me gjyqtarin Ilir Mehmeti, u mor një vendim që ngre shumë dyshime dhe dëmton besimin në drejtësinë sportive. Klubi ynë nuk do të heshtë përballë padrejtësive të tilla”, përfundon reagimi.

Ky vendim ka shkaktuar debat të gjerë mes tifozëve dhe mediave sportive, duke e bërë ndeshjen një nga më të diskutueshmet e këtij sezoni të Ligës së Parë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Një rast i hetimit të vdekjes është hapur në Prizren, pasi një burrë ka ndërruar jetë papritur gjatë një ceremonie varrimi. Siç mëson Sinjali, ngjarja...
Fokus

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka deklaruar se raporti i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës për vitin 2024 përmban gjetje shqetësuese që, sipas...

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Vdes një 56-vjeçare në një aksident në Nagavc të Rahovecit

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

U përfol si kandidat për president, deklarohet Andin Hoti: Kjo është hajgare!

Përballje interesante sonte në Rahovec

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Rexhepi pavarësisht dekretit: Vazhdoj të jem nënkryetare Kuvendi

Verifikohet respektimi i afatit tremujor për veturat me targa të huaja

President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

Nis ndërtimi i murit me kalldrëm përgjatë Lumbardhit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne