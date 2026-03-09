13.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
type here...

Lajme

Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë

By admin

Dy persona kanë kanosur dhe penguar zyrtarët policorë në qytetin e Suharekës.

Sipas raportit 24-orësh, ngjarja ka ndodhur të dielën rreth orës 10:00.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Me vendim të prokurorit, pas intervistimit palët janë liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt”, ka bërë të ditur policia.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dy raste të vjedhjes në Prizren
Next article
Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

Më Shumë

Lajme

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Temperatura pranverore edhe gjatë javës së ardhshme në Kosovë

Java e ardhshme parashihet të vazhdojë me mot të mirë, intervale të gjata me diell dhe me riga të pakta shiu gjatë së hënës...

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Banorët e lagjes “Ortakoll” në Prizren në qendër të nismës për përmirësimin e hapësirave publike

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

OVLUÇK-ja: E papranueshme dhe fyese që kategoritë e dala nga lufta s’u ftuan në Kuvend për seancën kushtuar ‘Epopesë së UÇK’-së

Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Komuna e Malishevës organizon vizita për orientim në karrierë për nxënësit e klasave IX

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Derbi sonte në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne