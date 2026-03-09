13.2 C
Prizren
E hënë, 9 Mars, 2026
Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

By admin

Një burrë është raportuar i zhdukur që dy ditë në qytetin e Rahovecit.

Sipas raportit 24-orësh, ai është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.

Dy të dyshuar kanosin zyrtarët policorë në Suharekë
Haxhi Avdyli jep dorëheqje nga GUXO, kundërshton sulmet ndaj Osmanit

