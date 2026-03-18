Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

By admin

Sonte në Prizren do të zhvillohet finalja e madhe e Ligës Unike për femra, ku për trofeun do të përballen dy skuadrat kosovare, Peja 03 dhe Bashkimi.

Të dy ekipet siguruan finalen pas fitoreve në gjysmëfinalet e turneut, raporton PrizrenPress. Peja 03 mposhti Tirana me rezultat 86:78, ndërsa Bashkimi triumfoi ndaj Flamurtarit me shifrat 81:63.

Finalja do të zhvillohet nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku pritet një duel i fortë mes dy skuadrave që synojnë trofeun e këtij edicioni të Ligës Unike për femra.

Përballja pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në palestër dhe rivalitet të madh në parket për trofeun e çmuar./Prizrenpress.com/

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon këtë vikend me përballje interesante, ndërsa vëmendja kryesore do të jetë te derbi ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Dy skuadrat...
Lajme

Sevilay Igci-Hapçi emërohet kryesuese e Komitetit për Komunitete në Prizren

Anëtarja e Këshillit të Partisë Demokratike Turke të Kosovës - dega në Prizren (KDTP), Sevilay Igci-Hapçi, është zgjedhur kryesuese e Komitetit për Komunitete në...

Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime

Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

Policia shqiptoi rreth 1,900 gjoba komunikacioni në 24 orët e fundit

Latifi takon Ademin, diskutohet për standardizimin e fushave të futbollit

Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

McCorrmick i Rahovecit shpallet MVP i javës

Gjendet i vdekur Alush Kastrati nga Rahoveci

Aroma e pitalkës që tradicionalisht përcjell darkat e Ramazanit në Prizren

P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider

